Никитин оба раза проиграл «Локомотиву» после ухода в ЦСКА. Ярославцы – явные фавориты сегодня

«Локомотив» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер армейцев Игорь Никитин, выигравший в мае Кубок Гагарина с «Локомотивом», дважды проиграл бывшей команде в этом сезоне – 1:4, 1:5.

Букмекеры считают, что ярославцы снова обыграют ЦСКА – на это дают коэффициент 1.50. Победа гостей с учетом овертайма и буллитов оценивается в 2.55.

Матч состоится 18 декабря и начнется в 19:00 мск.