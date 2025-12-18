Никитин оба раза проиграл «Локомотиву» после ухода в ЦСКА. Ярославцы – явные фавориты сегодня
«Локомотив» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Главный тренер армейцев Игорь Никитин, выигравший в мае Кубок Гагарина с «Локомотивом», дважды проиграл бывшей команде в этом сезоне – 1:4, 1:5.
Букмекеры считают, что ярославцы снова обыграют ЦСКА – на это дают коэффициент 1.50. Победа гостей с учетом овертайма и буллитов оценивается в 2.55.
Матч состоится 18 декабря и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
