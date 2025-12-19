  • Спортс
  • АЕК Николича победил «Университатю», проигрывая 1:2 к 98-й минуте. В лайве на камбэк давали 501.00
0

АЕК Николича победил «Университатю», проигрывая 1:2 к 98-й минуте. В лайве на камбэк давали 501.00

АЕК победил «Университатю» (3:2) и напрямую вышел в 1/8 финал Лиги конференций по итогам общего этапа.

Команда Марко Николича уступала со счетом 1:2 к 98-й минуте. Греческий клуб победил благодаря голам на 8-й и 14-й минутах, компенсированных к основному времени.

В лайве на победу АЕКа давали коэффициент 501.00. «Университатя» из-за поражения вылетела из Лиги конференций.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Первый спорт
