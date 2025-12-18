  • Спортс
0

«Милан» – фаворит полуфинала Суперкубка Италии против «Наполи». У неаполитанцев два поражения подряд

«Наполи» и «Милан» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии.

Неаполитанцы проиграли два матча подряд – против «Бенфики» (0:2) в Лиге чемпионов и «Удинезе» (0:1) в Серии А.

Букмекеры считают «Милан» небольшим фаворитом встречи. На выход команды Массимилиано Аллегри в финал дают коэффициент 1.90, на проход «Наполи» – 1.93.

Матч состоится 18 декабря и начнется в 22:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
