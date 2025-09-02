«Фонбет» продлил контракты с «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» до 2028 года

«Фонбет» объявил о продлении контрактов с двумя хоккейными клубами.

Соглашения с «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» были продлены на три года.

«Партнерство, которое ведет к победе. Вместе мы первые!» – заявили в букмекерской компании.

«Фонбет» сотрудничает с «Салаватом» с 2021 года, с «Локомотивом» – с 2023-го.