Дрейк обвинил Stake в блокировке вывода средств. Ранее он удалил канал со стриминга букмекера

Дрейк не может вывести деньги со счета в букмекерской компании Stake.

«Четыре попытки вывода средств заблокированы на Stake без объяснения причин. Это личное?» – написал рэпер в соцсетях, приложив скриншоты чата с поддержкой БК.

Ранее Дрейк удалил канал со стриминговой платформы Kick, которая принадлежит Stake. Это случилось после того, как канадский музыкант открыто раскритиковал соучредителей криптобукмекера Эда Крейвена и Биджана Тегерани.

Канадский музыкант заявил, что они ограничивают стримеров, запрещая им использовать партнерские ссылки, несмотря на их вклад в популяризацию сервиса.

Дрейк стал амбассадором Stake в 2022 году. В рамках сотрудничества он регулярно делал ставки на крупные спортивные события.

Почему Дрейк все время ставит на спорт? Похоже, дело не только в интересе