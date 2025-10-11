Австралийского сенатора исключили из спортивного клуба парламента за критику спонсорства букмекеров
Австралийский сенатор раскритиковал поддержку парламентского спортивного клуба со стороны букмекеров.
Общественный спортивный клуб австралийского парламента получает спонсорскую поддержку от Responsible Wagering Australia (RWA). Это независимая ассоциация лицензированных операторов ставок страны, в состав которой входят букмекеры Bet365, Betfair, PointsBet, Sportsbet и Unibet.
Организация продвигает принципы ответственной игры, а также представляет интересы букмекеров перед регуляторами и в законодательных вопросах.
Сенатор Дэвид Покок заявил, что партнерство с RWA недопустимо, поскольку букмекеры таким образом продвигают свои интересы среди состоящих в клубе политиков.
После этого исполнительный директор парламентского спортивного клуба заявил Пококу, что ему больше не рады на мероприятиях клуба.
