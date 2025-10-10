0

Букмекер Bet365 планирует выйти на рынок Франции до старта ЧМ-2026

Британский букмекер Bet365 планирует выйти на рынок Франции в ближайшие месяцы.

Компания планирует запуск до начала ЧМ-2026. Bet365 уже работал во Франции, однако в 2010-м году там ввели регулирование онлайн-ставок и букмекер решил не получать лицензию и покинул рынок.

Bet365 планирует вернуться несмотря на рекордно высокие налоги – около 70% на валовой игровой доход и 15% на рекламные расходы операторов.

Возвращение на французский рынок также позволит Bet365 продвигать свой бренд в рамках спонсорского соглашения с Лигой чемпионов, действующего до 2027-го.

Опубликовала: Венера Кравченко
