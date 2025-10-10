ЕЦУПИС направил в ЕРАИ 84 млрд рублей в виде целевых отчислений

ЕДИНЫЙ ЦУПИС отчитался об отправленных целевых отчислениях в ЕРАИ. Так, с момента начала работы регулятора в октябре 2021 года на развитие российского спорта было направлено 84 миллиарда рублей.

«ЕДИНЫЙ ЦУПИС придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализует механизм удержания целевых отчислений на поддержку отечественного спорта, в том числе детско-юношеского», – говорится в пресс-релизе организации.

С 1 января 2026 года ставка отчислений вырастет с нынешних 2% до 2,25% от суммарной выручки букмекерских компаний.