ЕЦУПИС направил в ЕРАИ 84 млрд рублей в виде целевых отчислений
ЕДИНЫЙ ЦУПИС отчитался об отправленных целевых отчислениях в ЕРАИ. Так, с момента начала работы регулятора в октябре 2021 года на развитие российского спорта было направлено 84 миллиарда рублей.
«ЕДИНЫЙ ЦУПИС придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализует механизм удержания целевых отчислений на поддержку отечественного спорта, в том числе детско-юношеского», – говорится в пресс-релизе организации.
С 1 января 2026 года ставка отчислений вырастет с нынешних 2% до 2,25% от суммарной выручки букмекерских компаний.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ЕДИНЫЙ ЦУПИС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости