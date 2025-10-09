Вратаря сборной Ливии подозревают в договорнoм матче. Игрок пропустил от Кабо-Верде между ног мяч, летевший с центра поля

Вратарь сборной Ливии пропустил курьезный гол с центра поля в матче отбора ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Ливийцы вели 3:1 по ходу матча, однако на 76-й минуте игрок сборной Кабо-Верде сделал несильный заброс в сторону ворот соперника. Голкипер Ливии Мурад Аль-Вахиши неправильно рассчитал траекторию летевшего к нему мяча, и тот проскочил у него между ног.

После этого Кабо-Верде забила еще один гол на 82-й и вырвала ничью (3:3). Гол между ног вызвал подозрения у болельщиков, а Федерация футбола Ливии незамедлительно начала расследование предполагаемого договорного матча.

Ничья ухудшила шансы Ливии на выход на ЧМ-2026. За тур до конца группового этапа сборная отстает от 2-го места на 3 очка. Кабо-Верде лидирует в Группе D и опережает ливийцев на 5 баллов.

В африканском отборочном турнире 1-е место в группе дает прямую путевку на ЧМ-2026, а 2-е оставляет шансы попасть на мундиаль по рейтингу лучших сборных из числа ставших вторыми.

