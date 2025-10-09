Фото
0

Вратаря сборной Ливии подозревают в договорнoм матче. Игрок пропустил от Кабо-Верде между ног мяч, летевший с центра поля

Вратарь сборной Ливии пропустил курьезный гол с центра поля в матче отбора ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Ливийцы вели 3:1 по ходу матча, однако на 76-й минуте игрок сборной Кабо-Верде сделал несильный заброс в сторону ворот соперника. Голкипер Ливии Мурад Аль-Вахиши неправильно рассчитал траекторию летевшего к нему мяча, и тот проскочил у него между ног.

После этого Кабо-Верде забила еще один гол на 82-й и вырвала ничью (3:3). Гол между ног вызвал подозрения у болельщиков, а Федерация футбола Ливии незамедлительно начала расследование предполагаемого договорного матча.

Ничья ухудшила шансы Ливии на выход на ЧМ-2026. За тур до конца группового этапа сборная отстает от 2-го места на 3 очка. Кабо-Верде лидирует в Группе D и опережает ливийцев на 5 баллов.

В африканском отборочном турнире 1-е место в группе дает прямую путевку на ЧМ-2026, а 2-е оставляет шансы попасть на мундиаль по рейтингу лучших сборных из числа ставших вторыми.

Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: BSNsports
logoсборная Ливии
logoЧМ-2026
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoквалификация ЧМ Африка
logoсборная Кабо-Верде
договорные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
В Госдуме предложили ввести штрафы до 7 млн за скрытую рекламу азартных игр
вчера, 11:22
Прокуратура возобновила проверку по заявлению Писарского против РФС и букмекерской компании
3вчера, 10:47
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Планируем продвигать цифровую карту, предлагая выгодные условия по маркетинговым акциям и улучшая UX»
вчера, 09:15
839,1 млн пользователей посетили сайты российских БК в 2025 году. Трафик букмекеров упал на 16%
вчера, 08:26
Маркетинговый директор ЕЦУПИС: «За 2 года самоограничения установили около 120 тысяч человек. Большинство считает, что способны контролировать бюджет на ставки самостоятельно».
2вчера, 07:41
РФС открыл новое дело против Писарского. Нападающего подозревают в двух ставках в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
187 октября, 11:40
Депутат Госдумы Бурлаков: «Если гражданин не продлевает самоограничение спустя 12 месяцев, оно автоматически снимается»
7 октября, 09:27
Николай Оганезов: «Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках»
7 октября, 08:36
Оганезов о самозапрете на азартные игры: «Нелегальные операторы ждут резкого роста своей аудитории, передумавшие игроки смогут обратиться только к ним»
7 октября, 07:57
Правительство одобрило поправки к законопроекту о самоограничении. Запрет через Госуслуги, срок – не менее 12 месяцев
7 октября, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Фонбет» официально объявил о сотрудничестве с Пирло. Итальянец будет представлять букмекера на российском и международном рынках
23 минуты назадФото
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
сегодня, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
2сегодня, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо
Лига Добра: От Эвереста до Северного полюса
29 сентября, 13:28Промо
Новая спортивная точка на карте от Лиги Ставок
29 сентября, 10:36Промо