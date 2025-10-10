Основатель Polymarket стал самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно (Bloomberg)
27-летний основатель Polymarket стал самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно.
Polymarket – платформа прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «нет». Платформа основана в 2020 году американцем Шейном Копланом.
На этой неделе владелец Нью-Йоркской фондовой биржи заявил, что инвестирует в Polymarket до 2 млрд долларов. Эта сделка подняла стоимость платформы до 9 млрд долларов.
Наибольшую популярность Polymarket приобрела во время президентской кампании в США в 2024-м. Тогда объем пари на исход выборов превысил 3 млрд долларов.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Bloomberg
