Основатель Polymarket стал самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно (Bloomberg)

27-летний основатель Polymarket стал самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно.

Polymarket – платформа прогнозов, на которой пользователи делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «нет». Платформа основана в 2020 году американцем Шейном Копланом.

На этой неделе владелец Нью-Йоркской фондовой биржи заявил, что инвестирует в Polymarket до 2 млрд долларов. Эта сделка подняла стоимость платформы до 9 млрд долларов.

Наибольшую популярность Polymarket приобрела во время президентской кампании в США в 2024-м. Тогда объем пари на исход выборов превысил 3 млрд долларов.

Пирло – амбассадор «Фонбета», объявил Романо. Мощный ответ Роналдиньо и Winline