Госдума поддержала законопроект о маркировке рекламы азартных игр

Госдума поддержала законопроект о предупреждениях об опасности азартных игр.

Члены Комитета Госдумы по экономической политике одобрили законопроект и рекомендовали принять в первом чтении. Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2026 года.

В соответствии с инициативой, букмекеров обяжут размещать на своих сайтах предупреждение о том, что ставки не гарантируют прибыль, могут нанести вред жизни и здоровью, а также привести к потере денег.

Информацию будут обязаны размещать и в пунктах приема ставок.

