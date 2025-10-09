Госдума поддержала законопроект о маркировке рекламы азартных игр
Госдума поддержала законопроект о предупреждениях об опасности азартных игр.
Члены Комитета Госдумы по экономической политике одобрили законопроект и рекомендовали принять в первом чтении. Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2026 года.
В соответствии с инициативой, букмекеров обяжут размещать на своих сайтах предупреждение о том, что ставки не гарантируют прибыль, могут нанести вред жизни и здоровью, а также привести к потере денег.
Информацию будут обязаны размещать и в пунктах приема ставок.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Парламентская газета
