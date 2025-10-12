«С «Пари НН» каждый конец сезона как на иголках: стыки – не стыки?». Гендиректор PARI о партнерстве с клубом
Генеральный директор PARI Руслан Медведь оценил партнерство с «Пари НН».
«[Партнерство] выполняет свои задачи. К спортивной составляющей вопросы есть: каждый конец сезона как на иголках: стыки – не стыки? Но мы с клубом, мы лояльны к решениям, довольны результатами по региону – узнаваемостью, лояльностью к бренду», – рассказал Медведь.
Пирло – амбассадор «Фонбета», объявил Романо. Мощный ответ Роналдиньо и Winline
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «Чемпионат»
