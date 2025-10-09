Депутат Топилин предложил отправлять данные о лудоманах в Минздрав: «Нужно выяснить причину, почему человек стал игроманом»

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин считает, что данные о лудоманах следует отправлять в Минздрав.

По его мнению, это нужно, чтобы ведомство проанализировало, почему человек впал в игровую зависимость, и при необходимости оказало ему помощь. Это поможет остановить развитие дальнейшей зависимости, сберечь семью и материальное положение человека, подчеркнул он.

«На мой взгляд, Минздрав должен поработать с этим человеком, покопаться у него в голове, выяснить причину, почему он стал игроманом. Это вовсе не шутка, а наоборот, очень серьезная проблема. Нужно проработать соответствующий механизм, чтобы можно было оказывать поддержку человеку», – сказал Топилин.

