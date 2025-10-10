Верховный суд признал незаконной уступку права требования выигрыша в Winline на 1,2 млн рублей

Верховный суд рассмотрел дело об уступке права требования выигрыша.

Спор возник из-за блокировки БК Winline аккаунта гражданина по подозрению в нарушении правил и участии в «групповых ставках». По этой причине игрок не смог сам вывести деньги и уступил право требования выигрыша на сумму 1,2 млн рублей предпринимателю Сергею Коняеву.

Тот потребовал от Winline выплату указанной суммы, однако букмекер отказал, после этого Коняев обратился в суд.

Заседание ВС продлилось более двух часов. В итоге трое судей отказали во взыскании выигрыша с юрлица букмекера и не стали признавать договор уступки недействительным.

«В азартные игры лучше не играть», – подвела итог судья Елена Борисова.

