Гендиректор PARI Медведь: «Первая лига – классный микс, можем и себя показать, и турнир продвинуть. Масштаб, аудитория, в том числе ставочная, это «кузница» для РПЛ»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь рассказал о сотрудничестве с Первой лигой, которая с сезона-2025/26 носит название Лига PARI.

«Это целая лига – яркий пример не просто интеграции, а когда сама лига становится в том числе нашим брендом на уровне нейминга. Считаю это большим успехом и отличной реализацией, команда тут преуспела.

Масштаб, аудитория, в том числе ставочная, это «кузница» для РПЛ. Плюс наши договоренности по срокам и совместные маркетинговые планы. Классный микс: можем и себя показать, и лигу продвинуть. Так что это наш фокус на ближайшие годы: промо, присутствие, спецпроекты, ивенты», – рассказал Медведь.

Пирло – амбассадор «Фонбета», объявил Романо. Мощный ответ Роналдиньо и Winline