  «Фонбет» официально объявил о сотрудничестве с Пирло. Итальянец будет представлять букмекера на российском и международном рынках
«Фонбет» официально объявил о сотрудничестве с Пирло. Итальянец будет представлять букмекера на российском и международном рынках

БК «Фонбет» объявил о подписании контракта с Андреа Пирло.

46-летний экс-игрок «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии стал амбассадором букмекерской компании. Условия соглашения не разглашаются.

«Встречаем в нашей команде чемпиона мира и двукратного победителя Лиги чемпионов.

В качестве глобального амбассадора итальянец будет представлять «Фонбет» на российском и международном рынках. А еще готовим для тебя много всего интересного под ЧМ-2026. Benvenuti nella prima squadra [Добро пожаловать в команду первых – Спортс’’]», – написали в «Фонбет».

Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?

