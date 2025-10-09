«Фонбет» официально объявил о сотрудничестве с Пирло. Итальянец будет представлять букмекера на российском и международном рынках

БК «Фонбет» объявил о подписании контракта с Андреа Пирло.

46-летний экс-игрок «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии стал амбассадором букмекерской компании. Условия соглашения не разглашаются.

«Встречаем в нашей команде чемпиона мира и двукратного победителя Лиги чемпионов.

В качестве глобального амбассадора итальянец будет представлять «Фонбет» на российском и международном рынках. А еще готовим для тебя много всего интересного под ЧМ-2026. Benvenuti nella prima squadra [Добро пожаловать в команду первых – Спортс’’]», – написали в «Фонбет».

