«Предлагаем размещать информацию о том, что есть альтернативные способы вложения денег». Директор департамента Минфина о законопроекте о маркировке рекламы ставок
Директор департамента финансовой политики Минфина предложил сопровождать предупреждения о рисках ставок информацией о других способах вложения денег.
Ранее стало известно, что члены Комитета Госдумы по экономической политике одобрили законопроект о маркировке рекламы азартных игр.
«Люди зачастую делают ставки, полагая, что с этого они якобы могут получить какой-то дополнительный доход. В противовес этому мы предлагаем размещать информацию о том, что есть альтернативные способы вложения денег. Под это мы подготовим в будущем целый отдельный раздел», – заявил Алексей Яковлев.
По его словам, людям в простой и интерактивной форме объяснят, что честно заработать можно и не играя в азартные игры.
