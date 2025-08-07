  • Спортс
  • Дембеле – с отрывом главный претендент на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Салах – 3-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 7-й
84

Стали известны имена 30 номинантов на «Золотой мяч».

Букмекеры считают Усмана Дембеле подавляющим фаворитом в борьбе за награду. На «Золотой мяч» вингера «ПСЖ» дают коэффициент 1.25, что соответствует вероятности в 80%.

Вторым котируется полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (4.00), третьим – нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (17.00).

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1.25

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.00

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 17.00

4. Коул Палмер («Челси») – 21.00

5. Рафинья («Барселона») – 26.00

6. Килиан Мбаппе («Реал») – 34.00

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 41.00

8-9. Педри («Барселона») – 51.00

8-9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 51.00

10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 67.00

Остальные – от 101.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
