Дембеле – с отрывом главный претендент на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Салах – 3-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 7-й
Стали известны имена 30 номинантов на «Золотой мяч».
Букмекеры считают Усмана Дембеле подавляющим фаворитом в борьбе за награду. На «Золотой мяч» вингера «ПСЖ» дают коэффициент 1.25, что соответствует вероятности в 80%.
Вторым котируется полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (4.00), третьим – нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (17.00).
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:
1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1.25
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.00
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 17.00
4. Коул Палмер («Челси») – 21.00
5. Рафинья («Барселона») – 26.00
6. Килиан Мбаппе («Реал») – 34.00
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 41.00
8-9. Педри («Барселона») – 51.00
8-9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 51.00
10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 67.00
Остальные – от 101.00