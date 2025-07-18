В России хотят ограничить число букмекерских клубов – один ППС на 100 тысяч жителей. Законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий количество пунктов приема ставок.

Законопроект, автором которого стал лидер партии «Справедливая Россия», Сергей Миронов, предлагает размещать один букмекерский клуб на 100 тысяч жителей региона.

«Законопроект предлагает установить демографически обусловленный предел размещения таких объектов как инструмент, обеспечивающий управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать граждан от чрезмерного вовлечения в зависимые поведенческие модели.

Одно букмекерское заведение на 100 000 человек», – говорится в пояснительной записке к проекту.

«Наибольшую тревожность вызывает увеличение числа постоянных игроков среди молодежи и даже несовершеннолетних, а регулярное посещение пунктов приема ставок превращается в повседневный образ городской жизни», – объяснил Миронов.

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