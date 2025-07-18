  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • В России хотят ограничить число букмекерских клубов – один ППС на 100 тысяч жителей. Законопроект внесен в Госдуму
0

В России хотят ограничить число букмекерских клубов – один ППС на 100 тысяч жителей. Законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий количество пунктов приема ставок.

Законопроект, автором которого стал лидер партии «Справедливая Россия», Сергей Миронов, предлагает размещать один букмекерский клуб на 100 тысяч жителей региона.

«Законопроект предлагает установить демографически обусловленный предел размещения таких объектов как инструмент, обеспечивающий управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать граждан от чрезмерного вовлечения в зависимые поведенческие модели.

Одно букмекерское заведение на 100 000 человек», – говорится в пояснительной записке к проекту.

«Наибольшую тревожность вызывает увеличение числа постоянных игроков среди молодежи и даже несовершеннолетних, а регулярное посещение пунктов приема ставок превращается в повседневный образ городской жизни», – объяснил Миронов.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РИА Новости»
Ставки на сегодня
Законы
Ставки на спорт
Государственная дума
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Сергей Миронов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Не можем отрицать – тоже наблюдаем признаки замедления рынка». Olimpbet о беттинг-индустрии в России
сегодня, 14:43
Только Фриц котируется выше Медведева на турнире в Вашингтоне. Неделю назад россиянин выиграл Кубок Короля
сегодня, 13:41
ЕЦУПИС о букмекерском рынке: «В первой половине 2025 года наблюдаем замедление темпов роста. Видим очень скромный прирост – лишь на 8-10%»
сегодня, 13:03
«Зенит» выиграл 3 матча подряд в РПЛ, уступая в счете. 8.80 – волевая победа петербуржцев над «Рубином»
сегодня, 12:45
«Тенниси» стал партнером КАМАЗа. Логотип букмекера появился на футболке клуба
сегодня, 11:38Фото
«Кто-то делает ставку на 5 млн рублей, а у кого-то оборот в месяц доходит до миллиарда». Директор по развитию PARI о VIP-игроках
сегодня, 10:55
ЦСКА в 2025-м ни разу не проиграл в РПЛ. Букмекеры уверены, что тренд продлится с «Оренбургом»
сегодня, 10:33
Дмитрий Сергеев: «Второй квартал закрылся для букмекеров в РФ еще хуже, чем первый. Рынок продолжает активно тормозить»
сегодня, 09:44
99% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что ЦСКА не проиграет «Оренбургу». 73% спрогнозировали меньше 2,5 мячей в матче
1сегодня, 09:26
Крис Пол намекнул, что предстоящий сезон станет для него последним. 20.00 – станет чемпионом НБА до конца карьеры
2сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
В последних 6 домашних матчах «Зенита» против «Ростова» в РПЛ было забито 27 мячей – в среднем по 4,5 за игру. Букмекеры считают, что команды продлят серию в 1-м туре чемпионата
1вчера, 14:26
Порье – небольшой фаворит против Холлоуэя у букмекеров. Бойцы подерутся за титул BMF на UFC 318
19 июля, 18:32
Усик – явный фаворит реванша с Дюбуа у букмекеров. На победу британца дают 25%
19 июля, 16:55
«Црвена Звезда» с 2017 года не проигрывает дома в чемпионате. 16.00 – серия прервется в матче против «Явора»
19 июля, 16:30
«Спартак» минимально обыграет махачкалинское «Динамо», считают букмекеры. Красно-белые не стартовали с разгрома 8 сезонов подряд
219 июля, 15:08
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
Дзюба забил в двух матчах подряд против «Крыльев Советов». 2.75 – форвард «Акрона» продлит серию
19 июля, 06:31
«Зенит» котируется фаворитом РПЛ в 14-м сезоне подряд. 2.10 – худший коэффициент на титул петербуржцев за последние 6 лет
218 июля, 14:42
84% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что «Ахмат» и «Рубин» сыграют низовой матч. 66% поставили на ничью
318 июля, 13:46
«Динамо» выиграло все 6 матчей в прошлом сезоне и забивало первым, когда котировалось ниже 1.60
18 июля, 12:37