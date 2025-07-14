РПЦ о запрете на освящение букмекерских клубов и казино: «Церковь не будет благословлять то, что предназначено к злу, то есть греху»

В Русской православной церкви (РПЦ) объяснили, почему священники не освящают игорные заведения.

«Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено к злу, то есть греху.

Ну, можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь, или дом разврата. Ну, и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело», – объяснил представитель РПЦ иеромонах Макарий.

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