РПЦ о запрете на освящение букмекерских клубов и казино: «Церковь не будет благословлять то, что предназначено к злу, то есть греху»
В Русской православной церкви (РПЦ) объяснили, почему священники не освящают игорные заведения.
«Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено к злу, то есть греху.
Ну, можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь, или дом разврата. Ну, и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело», – объяснил представитель РПЦ иеромонах Макарий.
По данным Sportclan, за последние 2 года число букмекерских клубов в России уменьшилось на 8% - с 2 323 до 2 153 пунктов.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости