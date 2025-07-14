«Зенит» пропустил меньше всех в прошлом сезоне РПЛ – 18 мячей. Букмекеры ждут 20+ пропущенных от команды Семака в новом сезоне

Букмекеры начали принимать ставки на статистику «Зенита» в сезоне-2025/26.

В минувшем розыгрыше РПЛ клуб из Санкт-Петербурга пропустил меньше всех – 18 мячей. «Зенит» на гол уступил личному рекорду в чемпионате – 17 пропущенных в сезоне-2014/15.

Букмекеры считают, что в новом сезоне «Зенит» пропустит больше 20 голов. На тотал больше 22,5 мячей дают 1.85, на тотал меньше – аналогичный коэффициент.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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