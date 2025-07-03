Число наземных букмекерских клубов в России за 2 года уменьшилось на 170 пунктов (Sportclan)
В России наблюдается тенденция по уменьшению числа наземных пунктов приема ставок (ППС).
По данным Sportclan, за последние 2 года число букмекерских клубов в России уменьшилось на 8% - с 2 323 до 2 153 пунктов.
На данный момент ППС имеются у девяти российских букмекеров: БЕТСИТИ, Winline, «Фонбет», «Лига Ставок», BetBoom, «Тенниси», «Зенит», «Спортбет» и «Балтбет».
Больше всего букмекерских клубов содержит БК «Зенит» – 463.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
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