В матче между командами звезд НХЛ и звезд КХЛ будет забито 18+ голов, считают букмекеры. В 2024-м подобная игра завершилась со счетом 8:8

Команды звезд КХЛ и НХЛ проведут товарищеский матч на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Команда звезд НХЛ – фаворит с коэффициентом 1.55. На победу команды звезд КХЛ дают 2.30.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным. В линии тотал начинается с 17,5 голов – с коэффициентом 1.41. Если хоккеисты забросят меньше 18 шайб, зайдут котировки 2.65.

Первый подобный матч прошел летом 2024-го и завершился вничью со счетом 8:8.

Составы команд на предстоящую игру можно посмотреть здесь .

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