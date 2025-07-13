В матче между командами звезд НХЛ и звезд КХЛ будет забито 18+ голов, считают букмекеры. В 2024-м подобная игра завершилась со счетом 8:8
Команды звезд КХЛ и НХЛ проведут товарищеский матч на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Команда звезд НХЛ – фаворит с коэффициентом 1.55. На победу команды звезд КХЛ дают 2.30.
Букмекеры уверены, что матч получится результативным. В линии тотал начинается с 17,5 голов – с коэффициентом 1.41. Если хоккеисты забросят меньше 18 шайб, зайдут котировки 2.65.
Первый подобный матч прошел летом 2024-го и завершился вничью со счетом 8:8.
Составы команд на предстоящую игру можно посмотреть здесь.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости