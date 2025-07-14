«Зенит» скорее не станет чемпионом России в сезоне-2025/26, чем станет, считают букмекеры. Коэффициент на титул поднялся с 1.85 до 2.30 за неделю
Букмекеры считают, что «Зенит» скорее не выиграет РПЛ в сезоне-2025/26, чем станет чемпионом.
За неделю коэффициент на титул «Зенита» поднялся с 1.85 до 2.30. За 1.63 можно поставить на то, что клуб из Санкт-Петербурга не станет чемпионом – это соответствует вероятности в 61%.
Вторым у букмекеров за 4.80 котируется «Краснодар». Топ-3 замыкает «Спартак» (5.00), ЦСКА – четвертый с коэффициентом 8.00.
Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.30
2. «Краснодар» – 4.80
3. «Спартак» – 5.00
4. ЦСКА – 8.00
5. «Динамо» – 11.00
6. «Локомотив» – 50.00
7. «Ростов» – 100.00
8. «Рубин» – 200.00
9. «Крылья Советов» – 300.00
10. «Ахмат» – 500.00
11-16. «Сочи» – 1000.00
11-16. «Акрон» – 1000.00
11-16. «Балтика» – 1000.00
11-16. «Пари НН» – 1000.00
11-16. «Динамо» Мх – 1000.00
11-16. «Оренбург» – 1000.00
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