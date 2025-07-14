«Зенит» скорее не станет чемпионом России в сезоне-2025/26, чем станет, считают букмекеры. Коэффициент на титул поднялся с 1.85 до 2.30 за неделю

Букмекеры считают, что «Зенит» скорее не выиграет РПЛ в сезоне-2025/26, чем станет чемпионом.

За неделю коэффициент на титул «Зенита» поднялся с 1.85 до 2.30. За 1.63 можно поставить на то, что клуб из Санкт-Петербурга не станет чемпионом – это соответствует вероятности в 61%.

Вторым у букмекеров за 4.80 котируется «Краснодар». Топ-3 замыкает «Спартак» (5.00), ЦСКА – четвертый с коэффициентом 8.00.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.30

2. «Краснодар» – 4.80

3. «Спартак» – 5.00

4. ЦСКА – 8.00

5. «Динамо» – 11.00

6. «Локомотив» – 50.00

7. «Ростов» – 100.00

8. «Рубин» – 200.00

9. «Крылья Советов» – 300.00

10. «Ахмат» – 500.00

11-16. «Сочи» – 1000.00

11-16. «Акрон» – 1000.00

11-16. «Балтика» – 1000.00

11-16. «Пари НН» – 1000.00

11-16. «Динамо» Мх – 1000.00

11-16. «Оренбург» – 1000.00

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