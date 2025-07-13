«Челси» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита финала КЧМ

13 июля в финале клубного чемпионата мира встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра начнется в 22:00 мск.

В полуфинале «Челси» обыграл «Флуминенсе» (2:0). Победу лондонцам принес Жоао Педро, оформивший дубль. Путь английской команды к финалу получился непростым. В 1/4 «Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1), а в первом раунде плей-офф одолел «Бенфику» только в дополнительное время – 4:1.

Парижане в полуфинале не оставили шансов «Реалу» (4:0). «ПСЖ» выиграл пять из шести матчей КЧМ. Общая разница мячей команды Луиса Энрике на турнире – 16:1, в плей-офф – 10:0.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом финала французский клуб. На триумф «ПСЖ» предлагают кэф 1.34 , на «Челси» дают 3.50.

Победу парижан в основное время можно взять за 1.64 , на успех лондонцев предлагают 5.40, ничья идет за 4.40.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.61 , на тотал меньше 2.5 дают 2.40. Вероятность обмена голами оценивается в 1.62 , на «Обе забьют: нет» предлагают 2.30 .

С учетом предматчевых раскладов и оценок букмекеров перспективных вариантом для ставки смотрится победа «ПСЖ» в результативной встрече. В качестве надежного выбора можно взять «П2 и ТБ 1.5» за 1.90 .

Бетторы БЕТСИТИ уверены в успехе парижан. 90% от всех ставок на исход пришлось на «ПСЖ», 4% ушло на ничью, 6% отдано на «Челси».

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