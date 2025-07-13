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«Челси» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита финала КЧМ

13 июля в финале клубного чемпионата мира встретятся «Челси» и «ПСЖ». Игра начнется в 22:00 мск.

В полуфинале «Челси» обыграл «Флуминенсе» (2:0). Победу лондонцам принес Жоао Педро, оформивший дубль. Путь английской команды к финалу получился непростым. В 1/4 «Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1), а в первом раунде плей-офф одолел «Бенфику» только в дополнительное время – 4:1.

Парижане в полуфинале не оставили шансов «Реалу» (4:0). «ПСЖ» выиграл пять из шести матчей КЧМ. Общая разница мячей команды Луиса Энрике на турнире – 16:1, в плей-офф – 10:0.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом финала французский клуб. На триумф «ПСЖ» предлагают кэф 1.34, на «Челси» дают 3.50.

Победу парижан в основное время можно взять за 1.64, на успех лондонцев предлагают 5.40, ничья идет за 4.40.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.61, на тотал меньше 2.5 дают 2.40. Вероятность обмена голами оценивается в 1.62, на «Обе забьют: нет» предлагают 2.30.

С учетом предматчевых раскладов и оценок букмекеров перспективных вариантом для ставки смотрится победа «ПСЖ» в результативной встрече. В качестве надежного выбора можно взять «П2 и ТБ 1.5» за 1.90.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в успехе парижан. 90% от всех ставок на исход пришлось на «ПСЖ», 4% ушло на ничью, 6% отдано на «Челси».

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