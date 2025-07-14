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Рэшфорд перейдет в «Барселону», уверены букмекеры. Он мечтает играть за каталонский клуб

Маркус Рэшфорд близок к переходу в «Барселону».

Коэффициент на переход форварда «МЮ» в каталонский клуб обвалился до 1.33, что соответствует вероятности в 75%.

«Барселона» ведет активную закулисную работу над сделкой о покупке форварда. Сообщалось, что Рэшфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии на 40 млн евро, так как мечтает перейти именно в «Барселону».

Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в «Астон Вилле» на правах аренды, забив 2 мяча и сделав 2 передачи в 10 матчах АПЛ.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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