Россиянин проиграл 3 млн рублей, поставив на победу «ПСЖ» над «Челси» в финале КЧМ

Россияне проиграли крупные суммы на финале клубного чемпионата мира.

Клиент BetBoom поставил 3 миллиона рублей на победу «ПСЖ» над «Челси» в финале турнира по коэффициенту 1.62, а игрок Olimpbet – 1 миллион рублей на аналогичный исход.

Обе ставки проиграли – «ПСЖ» уступил со счетом 0:3, хотя котировался подавляющим фаворитом у букмекеров.

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