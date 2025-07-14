Россиянин проиграл 3 млн рублей, поставив на победу «ПСЖ» над «Челси» в финале КЧМ
Россияне проиграли крупные суммы на финале клубного чемпионата мира.
Клиент BetBoom поставил 3 миллиона рублей на победу «ПСЖ» над «Челси» в финале турнира по коэффициенту 1.62, а игрок Olimpbet – 1 миллион рублей на аналогичный исход.
Обе ставки проиграли – «ПСЖ» уступил со счетом 0:3, хотя котировался подавляющим фаворитом у букмекеров.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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