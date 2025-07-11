«Раньше игрок делал восемь ставок за матч, а теперь сможет делать более 300». Директор по продукту «Лиги Ставок» Теплов о развитии беттинга в России

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов в статье для Forbes рассказал о развитии беттинга в России.

«Букмекеры свидетельствуют: болельщик помолодел и изменился. Зумеры теперь более-менее легко воспринимают 15-секундные (а лучше 5-секундные) видео, все, что длится дольше, начинает их раздражать. Ждать целых 90 минут, пока длится футбольный матч, чтобы сделать одну ставку, они не хотят.

Так родился микробеттинг — формат, который соответствует ритму внимания современного человека. Суть его в «нарезании» матча на 20-секундные отрезки и предложении ставок буквально на каждый игровой момент: будет ли вбрасывание в следующие 20 секунд; чем закончится атака; забьет ли игрок, который будет пробивать пенальти.

Теперь игроку не надо самому придумывать, как сделать ставку, букмекер все сделает за него и даст ему возможность сделать ее по ходу матча. Раньше игрок делал восемь ставок за матч, а теперь сможет делать более 300», – заявил Теплов.

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