3 года подряд женский «Уимблдон» берут аутсайдеры с 1% на титул. Столько же давали Анисимовой перед турниром

Ига Швентек сыграет с Амандой Анисимовой в финале «Уимблдона».

Швентек – безоговорочная фаворитка с коэффициентом 1.37. На победу Анисимовой букмекеры дают 3.30.

Последние три «Уимблдона» выиграли аутсайдеры с предстартовым коэффициентом выше 100.00 (1% вероятности): Елена Рыбакина (101.00), Маркета Вондроушова (140.00) и Барбора Крейчикова (126.00).

Перед турниром титул Швентек оценивался в 12.00, триумф Анисимовой шел за 100.00.

Обе теннисистки впервые вышли в финал «Уимблдона», а также впервые проведут очный матч.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис