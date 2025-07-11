Директор по продукту «Лиги Ставок»: «Приложения БК уменьшают количество необходимых движений пользователя от принятия им решения до ставки»
Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов в статье для Forbes объяснил тренд на минимализм приложений БК.
«Приложения уменьшают количество необходимых телодвижений пользователя от принятия им решения сделать ставку до самого действия. Bet365 и «Лига ставок» сократили до минимума число касаний экрана при заключении пари.
Социальные алгоритмы и медиаконтент присутствуют как значки на основном экране, могут быть легко «развернуты» и после использования быстро «свернуты» одним касанием», – заявил Теплов.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости