Директор по продукту «Лиги Ставок»: «Приложения БК уменьшают количество необходимых движений пользователя от принятия им решения до ставки»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов в статье для Forbes объяснил тренд на минимализм приложений БК.

«Приложения уменьшают количество необходимых телодвижений пользователя от принятия им решения сделать ставку до самого действия. Bet365 и «Лига ставок» сократили до минимума число касаний экрана при заключении пари.

Социальные алгоритмы и медиаконтент присутствуют как значки на основном экране, могут быть легко «развернуты» и после использования быстро «свернуты» одним касанием», – заявил Теплов.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис