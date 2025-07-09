«Реал» в этом сезоне проиграл с разницей в 4+ мяча только «Барселоне». 2.10 – «ПСЖ» победит с форой (-3,5)

«ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира (3:0, второй тайм).

В этом сезоне мадридский клуб проиграл с разницей в 4+ мяча только «Барселоне» – 0:4 в матче 11-го тура Ла Лиги 26 октября.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что «ПСЖ» победит «Реал» с разницей минимум в 4 мяча.

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