Чемпионы РПЛ и фавориты чаще выигрывают Суперкубок России. Букмекеры считают, что «Краснодар» подтвердит тренд

«Краснодар» и ЦСКА проведут матч за Olimpbet Суперкубок России в Казани.

«Краснодар» – небольшой фаворит с коэффициентом 1.80. На победу ЦСКА можно поставить за 2.08.

«Быки» по итогам прошлого сезона стали чемпионами РПЛ, а армейцы выиграли Кубок России. В прямых дуэлях победителей этих турниров Суперкубок чаще выигрывают чемпионы Премьер-лиги.

Также преимущество на стороне букмекерских фаворитов. С 2010-го, когда начали системно собирать коэффициенты, у них девять побед, у андердогов – шесть.

Кроме того, андердоги не выигрывают Суперкубок с 2019 года. Тогда «Локомотив» обыграл «Зенит» – 3:2.

Матч пройдет 12 июля. Начало – в 18:00 мск.

Чемпион или обладатель Кубка – кто чаще берет Суперкубок России?

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