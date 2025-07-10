LUGANG TEAM — победители выставочного турнира Лига Ставок MEDIA BASKET в Краснодаре

6 июля Краснодар стал центром притяжения для баскетболистов и болельщиков со всего юга России — во Дворце спорта «Олимп» состоялся второй этап всероссийского DRAFT COMBINE, организованного Лигой Ставок MEDIA BASKET. Мероприятие объединило отбор талантливых игроков, выставочный турнир с участием звездных команд и мощную музыкальную программу, подарив гостям настоящий спортивный праздник.

Главной целью события стал поиск новых талантов для шестого сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET. На отбор зарегистрировалось 43 человека, что стало абсолютным рекордом по количеству участников за все время проведения выездных драфтов проекта. Баскетболисты прошли серию тестов, продемонстрировав свои физические и игровые навыки перед представителями команд. Лучшие из них получили шанс попасть на финальный драфт в Москве.

После отбора зрителей ждал насыщенный выставочный турнир. Открыл его товарищеский матч между Сборной Лиги Ставок MEDIA BASKET и местной командой КАУБ TEAM / PYRAMID. Игра получилась зрелищной и напряженной, а победу в плотной борьбе одержала сборная Лиги Ставок MEDIA BASKET.

В основном турнире за чемпионский титул боролись четыре команды: первая медиа-баскетбольная команда России — PENA TEAM, ветераны медиабаскетбола из возрожденной FLAVA, чемпионы двухлетних турниров 2024 года и финалисты третьего сезона — Underground Bizne$, а также команда рэпера Гуфа Lugang Team. По итогам ярких матчей Lugang Team завоевала чемпионство, уверенно выиграв обе свои встречи. Второе место на турнире заняла PENA TEAM, а бронзовыми призерами стали игроки FLAVA.

Проект по традиции продолжил и свою социальную миссию. В рамках благотворительной программы «Лига Добра» на праздник были приглашены воспитанники Медведовского центра помощи детям, а также юная чемпионка, призер всероссийских соревнований по прыжкам на батуте Таня Кутлакаева. Маленьким гостям вручили памятные подарки — плюшевые талисманы, легендарные капибары. В Краснодарском крае социальная программа «Лига Добра» поддерживает воспитанников нескольких социальных учреждений, а еще помогает расти будущим чемпионам — 9 юных спортсменов получают именные стипендии от «Лиги Добра»!

Помимо яркого баскетбола, гостей мероприятия ждала и музыкальная программа. Сначала для зрителей выступил местный хип-хоп исполнитель No.Vel, а завершил насыщенный день мощный сет от хэдлайнера — рэпера ALBLAK 52.

Краснодар стал вторым городом в рамках всероссийского тура по отбору игроков. Первый этап прошел 28 июня в Челябинске. Следом за столицей юга отборочные комбейны состоятся в Перми (12 июля) и Нижнем Новгороде (27 июля). Финальный этап тура пройдет в Москве, где лучшие игроки из регионов поборются за главный приз: по итогам каждого отбора организаторы выберут как минимум одного победителя, который получит приглашение на финальный драфт и возможность присоединиться к одной из команд шестого сезона Лига Ставок MEDIA BASKET.