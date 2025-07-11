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Winline Pubstomp The International в новом масштабе: прямая трансляция турнира по Dota 2 пройдет на «ВТБ Арене» для 7000 фанатов

Новый этап в истории киберспортивных событий в России.

14 сентября в Москве пройдет одно из главных событий в мире киберспорта. Winline проведет масштабное мероприятие, посвященное решающим играм The International 2025. Впервые около 7000 фанатов Dota 2 соберутся на стадионе «ВТБ Арена», чтобы вместе посмотреть прямую трансляцию гранд-финала из Гамбурга и разделить эмоции от битвы за чемпионский титул.

Сам турнир, The International, —  вершина соревновательной Dota 2, место, где рождаются легенды. С 4 по 14 сентября в Гамбурге шестнадцать лучших команд мира сразятся за легендарный Аегис Чемпионов и колоссальный призовой фонд, который уже превысил $1,6 млн и продолжает расти. Зрителей ждут недели запредельного напряжения, гениальных стратегий и невероятных моментов, которые может подарить только киберспорт высшего уровня.

Помимо просмотра финала на гигантских экранах, гостей Winline Pubstomp The International ожидает насыщенная программа: интерактивные зоны, конкурсы, косплей-шоу и невероятная драйв и энергетика полного стадиона.

Создавать атмосферу и комментировать происходящее будут знаменитые киберспортсмены и стримеры: just_ns, RAMZES, buster, korya_mc, sasavot, morphe_ya, Dmitry_Lixxx, DreadzTV, GUACAMOLEMOLLY, rostislav_999, VooDoosh и другие звезды.

Погружение в атмосферу события возможно в нескольких форматах. Обладатели стандартного входного билета получат возможность не только посмотреть гранд-финал на гигантских экранах, но и погрузиться во все интерактивные зоны, участвовать в конкурсах и активностях, а также получить подарки и бонусы от Winline.

Подробная информация о турнире и билеты в продаже на сайте: https://pubstomp.win

Winline Pubstomp The International — продолжение традиции Winline организовывать масштабные киберспортивные шоу. Предыдущие мероприятия продемонстрировали уверенный рост формата и интерес аудитории: в 2023 году Pubstomp в Atmosphere Moscow собрал около 1,5 тысяч гостей, заложив основу для будущих событий. Уже в следующем году мероприятие на площадке МТС Live Hall стало настоящим прорывом, объединив более 4 тысяч фанатов в зале и привлекши 1,3 миллиона зрителей к онлайн-трансляции. Переход на «ВТБ Арену» с аудиторией в 7 000 человек знаменует собой

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