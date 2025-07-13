Синнер – букмекерский фаворит против Алькараса в финале «Уимблдона». Испанец идет андердогом против итальянца в 4-й встрече подряд
Карлос Алькарас и Янник Синнер встретятся в финале «Уимблдона».
Синнер – небольшой фаворит с коэффициентом 1.90. На титул Алькараса дают 2.00.
Итальянец котируется фаворитом против испанца в 4-й игре подряд. Алькарас в 2025-м выиграл обе очные встречи с Синнером – финал мастерса в Риме и финал «Ролан Гаррос».
Испанец становился чемпионом «Уимблдона» в 2023-м и 2024-м.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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