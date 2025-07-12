«Шеффилд» подписал спонсорский контракт с беттинг-компанией Midnite. Ранее клуб принципиально отказывался от сотрудничества с букмекерами

«Шеффилд Юнайтед» отказался от клубного запрета рекламы букмекеров.

Клуб из Чемпионшипа заключил спонсорское соглашение с беттинг-компанией Midnite. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. Логотип Midnite появится в центре формы «Шеффилда», а также на бортах домашнего стадиона.

Отметим, что в 2023 году боссы «Шеффилда» отказались взаимодействовать со спонсорами из сектора азартных игр. Руководство считало, что такое партнерство могло неблагоприятно сказаться на болельщиках клуба.

Помимо «Шеффилда», Midnite сотрудничает с «Саутгемптоном» и спонсирует клубный чемпионат мира.

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