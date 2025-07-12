«Краснодар» – ЦСКА: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в Суперкубке России

12 июля в матче за Суперкубок России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт в Казани и начнется в 18:00 мск.

Команды выиграли все матчи в ходе предсезонной подготовки. Черно-зеленые обыграли «Динамо» Мх (4:1) и «Ростов» (4:2) – встречи прошли в формате трех таймов с общим временем 120 минут. Москвичи под руководством нового тренера Фабио Челестини победили «Амкал» (4:0), «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2).

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА провели четыре официальных очных матча. Соперники одержали по две домашние победы. В трех из четырех игр было забито меньше трех мячей.

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Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение «Краснодару». На победу команду Мурада Мусаева предлагают кэф 1.80 , на успех столичного клуба дают 2.08.

На победу черно-зеленых в основное время матча предлагают кэф 2.65 , на ЦСКА дают 3.20 , ничья идет за 3.00 .

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет малорезультативной. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.73, на тотал больше 2.5 предлагают 2.18. Вероятность обмена голами оценивается в 1.84 , на «Обе забьют: нет» дают 1.96.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 43% от всех ставок на исход пришлось на победу «Краснодара», 41% – на ЦСКА, 16% – на ничью.

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