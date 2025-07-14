«Спартак» пробил 11 пенальти в прошлом сезоне РПЛ – больше всех в лиге. В новом сезоне красно-белые заработают меньше пенальти, считают букмекеры

Букмекеры принимают ставки на пенальти в пользу «Спартака» в чемпионате России.

По итогам прошлого сезона РПЛ в пользу «Спартака» было назначено 11 пенальти – больше всех в лиге.

Букмекеры ожидают, что в новом сезоне красно-белые будут реже исполнять 11-метровые. На тотал больше 6,5 пенальти «Спартака» дают 1.85, на тотал меньше – такой же коэффициент.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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