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Победа «Челси» в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира принесла клиенту Лиги Ставок более 29 млн рублей

8 июля прошла первая полуфинальная встреча Клубного чемпионата мира по футболу между «Флуминенсе» и «Челси». Клиент «Лиги Ставок» заключил одинар на победу лондонцев за коэффициент 1,72. Сумма ставки — 17 000 000 рублей, а итоговый выигрыш — 29 240 000 рублей.

«Челси» уверенно обыграл «Флуминенсе» и вышел в финал Клубного чемпионата мира. Оба мяча в этой встрече забил форвард лондонцев Жоао Педро — на 18-й и 56-й минуте, установив окончательный счет 2:0. В финале англичане встретятся с победителем второй полуфинальной пары «ПСЖ» — «Реал».

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