Букмекеры убрали «Торпедо» из линии на сезон-2025/26. Еще утром можно было поставить на чемпионство москвичей в РПЛ

Букмекеры перестали принимать ставки на «Торпедо» на фоне исключения клуба из РПЛ.

Утром 10 июля букмекеры еще принимали ставки на матчи «Торпедо» в первых двух турах чемпионата России. Также за 5000.00 можно было поставить на то, что московский клуб выиграет РПЛ в сезоне-2025/26.

КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей» и оштрафовал на 5 миллионов рублей.

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.

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