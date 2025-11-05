«Арсенал» впервые стал фаворитом Лиги чемпионов у букмекеров. «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-й, «Ливерпуль» – 5-й
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов.
«Арсенал» впервые стал главным фаворитом на победу в турнире за 5.70. Лондонцы ни разу не выигрывали Лигу чемпионов.
В топ-3 у букмекеров входят «ПСЖ» (6.50) и «Бавария» (7.00). «Барселона» – четвертая за 7.50, топ-5 замыкает «Ливерпуль» (8.00).
Победитель Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 5.70
2. «ПСЖ» – 6.50
3. «Бавария» – 7.00
4. «Барселона» – 7.50
5. «Ливерпуль» – 8.00
6-7. «Реал» – 10.00
6-7. «Манчестер Сити» – 10.00
8. «Челси» – 20.00
9. «Интер» – 25.00
10-11. «Тоттенхэм» – 35.00
10-11. «Ньюкасл» – 35.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости