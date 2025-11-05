«Бавария» победила «ПСЖ» (2:1) на выезде, больше тайма играя в вдесятером. Мюнхенцы котировались андердогами
«ПСЖ» проиграл «Баварии» (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В первом тайме дубль оформил нападающий гостей Луис Диас. В компенсированное к первому тайму время он получил красную карточку за фол на Ашрафе Хакими.
«ПСЖ» смог отыграть только один мяч – на 74-й минуте отличился Жоау Невеш.
Французский клуб котировался фаворитом встречи за 2.52. На победу «Баварии» давали коэффициент 2.77.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости