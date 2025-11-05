«Реал» впервые не забил в этом сезоне – 0:1 с «Ливерпулем». Букмекеры были уверены, что забьют обе команды

«Реал» проиграл «Ливерпулю» (0:1) на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.

«Реал» впервые не забил в этом сезоне. Букмекеры были уверены, что забьют обе команды – на это давали коэффициент 1.35.

Это второе поражение «Реала» в сезоне. 27 сентября мадридцы проиграли «Атлетико» (2:5).