«Реал» впервые не забил в этом сезоне – 0:1 с «Ливерпулем». Букмекеры были уверены, что забьют обе команды
«Реал» проиграл «Ливерпулю» (0:1) на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.
«Реал» впервые не забил в этом сезоне. Букмекеры были уверены, что забьют обе команды – на это давали коэффициент 1.35.
Это второе поражение «Реала» в сезоне. 27 сентября мадридцы проиграли «Атлетико» (2:5).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
