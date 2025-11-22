  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 1:0. На камбэк армейцев дают 12% вероятности
13

«Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 1:0. На камбэк армейцев дают 12% вероятности

«Спартак» принимает ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).

На 44-й минуте мяч влетел в ворота ЦСКА после подачи Эсекиэля Барко с углового.

В прематче «Спартак» котировался фаворитом у букмекеров. В лайве коэффициент на красно-белых упал с 2.22 до 1.49. На победу ЦСКА дают 8.40 (около 12% вероятности), на ничью – 4.10. 

«Спартак» не обыгрывал ЦСКА 2 матча подряд. Последняя победа в очной встрече была в ноябре 2024-го (2:0).

У ЦСКА и «Спартака» – яма после игр сборных: кто провалится теперь?

«Спартак» полгода без голов россиян: кто может прервать серию?

Победа Карреры, ничья Рианчо в ЛЕ – какими были первые матчи и.о. тренера «Спартака»?

Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?9553 голоса
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
Опубликовала: Венера Кравченко
logoЦСКА
Ставки на футбол
logoСпартак
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«МЮ» не проигрывает 5 матчей подряд. Команда Аморима котируется явным фаворитом в игре против «Эвертона»
вчера, 19:27
У «Краснодара» 1 победа в 7 последних матчах с «Локомотивом» – сегодня 1:1
вчера, 18:47
«Арсенал» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». Это самая длинная победная серия в дерби со «шпорами» с 1989 года
вчера, 18:24
Московское «Динамо» впервые за 3 месяца победило в РПЛ с разгромным счетом
вчера, 16:25
«Интер» не побеждает «Милан» 5 матчей подряд. 1.77 – продление серии
вчера, 15:28
«Ман Сити» впервые с 2019 года не победил «Ньюкасл» на выезде в 2 матчах АПЛ подряд. В прошлом сезоне команды сыграли 1:1
22 ноября, 19:32
У «Ливерпуля» худший с 2016 года старт среди действующих чемпионов АПЛ
22 ноября, 17:25
«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Штутгартом» на 91-й минуте – 3:3. В лайве на ничью давали коэффициент 13.00
22 ноября, 16:33
Романов – первый и.о. главного тренера «Спартака» со времен Карреры, выигравший дебютный матч
22 ноября, 15:59
У «Ман Сити» 1 победа в 4 последних матчах в гостях у «Ньюкасла». 1.77 – «сороки» не проиграют
22 ноября, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» и «Локомотив» забили по голу в 1-м тайме – 1:1. «Быки» остаются фаворитами матча
вчера, 17:40
«Вопрос лишь в том, когда «Милан» отдаст мяч – сразу или через некоторое время». Клещенок о матче «Интер» – «Милан»
вчера, 14:43
Ферстаппен стал вторым фаворитом на титул после двойной дисквалификации «Макларена». Букмекеры повысили его шансы на чемпионство с 8% до 22%
вчера, 14:25
«Локомотив» в игре с «Оренбургом» показал, что может побеждать и без Батракова, а здесь Алексей снова появится». Прогноз Чернявского на матч «Локо» – «Краснодар»
вчера, 14:10
«Интер» не побеждает «Милан» пять матчей подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Киву прервать серию
вчера, 13:40Промо
«Отсутствие Габриэла может уравнять шансы и минимизировать угрозу хозяев на угловых». Слава Палагин сделал прогноз на дерби северного Лондона
вчера, 13:37
«Арсенал» – «Тоттенхэм»: БЕТСИТИ оценил шансы команд на победу в дерби
вчера, 08:11Промо
«Краснодар» впервые в истории котируется фаворитом в гостевом матче против «Локомотива»
вчера, 07:29
«Арсенал» с 2010 года не проигрывает «Тоттенхэму» дома в АПЛ. «Канониры» котируются подавляющими фаворитами дерби
вчера, 06:30
«Наполи» и «Аталанта» забивают 3+ гола в 4 очных матчах подряд. Букмекеры дают 45% на продление серии
22 ноября, 18:32