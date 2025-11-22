«Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 1:0. На камбэк армейцев дают 12% вероятности

«Спартак» принимает ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ (1:0, перерыв).

На 44-й минуте мяч влетел в ворота ЦСКА после подачи Эсекиэля Барко с углового.

В прематче «Спартак» котировался фаворитом у букмекеров. В лайве коэффициент на красно-белых упал с 2.22 до 1.49. На победу ЦСКА дают 8.40 (около 12% вероятности), на ничью – 4.10.

«Спартак» не обыгрывал ЦСКА 2 матча подряд. Последняя победа в очной встрече была в ноябре 2024-го (2:0).

