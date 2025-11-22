  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Краснодара» взять реванш у «Локомотива» за поражение в первом круге
Промо
3

Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Краснодара» взять реванш у «Локомотива» за поражение в первом круге

23 ноября в матче 16-го тура РПЛ состоится матч между «Локомотивом» и «Краснодаром». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 мск.

«Краснодар» лидирует в чемпионате после первого круга. Действующий чемпион набрал 33 очка и обходит идущий вторым ЦСКА по дополнительным показателям. Команда Мурада Мусаева не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд – четыре победы и две ничьи.

«Локомотив» до 14-го тура оставался единственным клубом, не проигрывавшим в текущем сезоне чемпионата, но потерял «ноль» в графе «поражения», уступив в гостях «Зениту» (0:2). Первый круг москвичи завершили на четвертом месте с 30 набранными очками.

Первая встреча команд в сезоне закончилась со счетом 2:1 в пользу «Локо». Красно-зеленые прервали серию из четырех матчей без побед над «Краснодаром», которая включила три ничьи и одно поражение.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита в предстоящей встрече. На победу «Локомотива» дают кэф 2.85, на успех «Краснодара» предлагают 2.55, вероятность ничьей оценивается в 3.60.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.78, на два гола и менее дают 2.10. На обмен мячами предлагают 1.59, на «Обе забьют: нет» – 2.36.

Игроки БЕТСИТИ ставят на «Краснодар». На победу гостей пришлось 80% от всех ставок на исход, на успех «Локомотива» – 14%, еще 6% ушло на ничью.

Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?9553 голоса
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
натив
logoЛокомотив
logoКраснодар
БЕТСИТИ
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«МЮ» не проигрывает 5 матчей подряд. Команда Аморима котируется явным фаворитом в игре против «Эвертона»
вчера, 19:27
У «Краснодара» 1 победа в 7 последних матчах с «Локомотивом» – сегодня 1:1
вчера, 18:47
«Арсенал» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». Это самая длинная победная серия в дерби со «шпорами» с 1989 года
вчера, 18:24
Московское «Динамо» впервые за 3 месяца победило в РПЛ с разгромным счетом
вчера, 16:25
«Интер» не побеждает «Милан» 5 матчей подряд. 1.77 – продление серии
вчера, 15:28
«Ман Сити» впервые с 2019 года не победил «Ньюкасл» на выезде в 2 матчах АПЛ подряд. В прошлом сезоне команды сыграли 1:1
22 ноября, 19:32
У «Ливерпуля» худший с 2016 года старт среди действующих чемпионов АПЛ
22 ноября, 17:25
«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Штутгартом» на 91-й минуте – 3:3. В лайве на ничью давали коэффициент 13.00
22 ноября, 16:33
Романов – первый и.о. главного тренера «Спартака» со времен Карреры, выигравший дебютный матч
22 ноября, 15:59
«Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 1:0. На камбэк армейцев дают 12% вероятности
22 ноября, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» и «Локомотив» забили по голу в 1-м тайме – 1:1. «Быки» остаются фаворитами матча
вчера, 17:40
«Вопрос лишь в том, когда «Милан» отдаст мяч – сразу или через некоторое время». Клещенок о матче «Интер» – «Милан»
вчера, 14:43
Ферстаппен стал вторым фаворитом на титул после двойной дисквалификации «Макларена». Букмекеры повысили его шансы на чемпионство с 8% до 22%
вчера, 14:25
«Локомотив» в игре с «Оренбургом» показал, что может побеждать и без Батракова, а здесь Алексей снова появится». Прогноз Чернявского на матч «Локо» – «Краснодар»
вчера, 14:10
«Интер» не побеждает «Милан» пять матчей подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Киву прервать серию
вчера, 13:40Промо
«Отсутствие Габриэла может уравнять шансы и минимизировать угрозу хозяев на угловых». Слава Палагин сделал прогноз на дерби северного Лондона
вчера, 13:37
«Арсенал» – «Тоттенхэм»: БЕТСИТИ оценил шансы команд на победу в дерби
вчера, 08:11Промо
«Краснодар» впервые в истории котируется фаворитом в гостевом матче против «Локомотива»
вчера, 07:29
«Арсенал» с 2010 года не проигрывает «Тоттенхэму» дома в АПЛ. «Канониры» котируются подавляющими фаворитами дерби
вчера, 06:30
«Наполи» и «Аталанта» забивают 3+ гола в 4 очных матчах подряд. Букмекеры дают 45% на продление серии
22 ноября, 18:32