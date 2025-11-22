Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы «Краснодара» взять реванш у «Локомотива» за поражение в первом круге

23 ноября в матче 16-го тура РПЛ состоится матч между «Локомотивом» и «Краснодаром». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 мск.

«Краснодар» лидирует в чемпионате после первого круга. Действующий чемпион набрал 33 очка и обходит идущий вторым ЦСКА по дополнительным показателям. Команда Мурада Мусаева не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд – четыре победы и две ничьи.

«Локомотив» до 14-го тура оставался единственным клубом, не проигрывавшим в текущем сезоне чемпионата, но потерял «ноль» в графе «поражения», уступив в гостях «Зениту» (0:2). Первый круг москвичи завершили на четвертом месте с 30 набранными очками.

Первая встреча команд в сезоне закончилась со счетом 2:1 в пользу «Локо». Красно-зеленые прервали серию из четырех матчей без побед над «Краснодаром», которая включила три ничьи и одно поражение.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита в предстоящей встрече. На победу «Локомотива» дают кэф 2.85 , на успех «Краснодара» предлагают 2.55 , вероятность ничьей оценивается в 3.60.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.78 , на два гола и менее дают 2.10 . На обмен мячами предлагают 1.59 , на «Обе забьют: нет» – 2.36 .

Игроки БЕТСИТИ ставят на «Краснодар». На победу гостей пришлось 80% от всех ставок на исход, на успех «Локомотива» – 14%, еще 6% ушло на ничью.