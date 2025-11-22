У «Ман Сити» 1 победа в 4 последних матчах в гостях у «Ньюкасла». 1.77 – «сороки» не проиграют
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в 12-м туре АПЛ.
«Ман Сити» котируется фаворитом встречи с коэффициентом 2.10. На победу хозяев и ничью букмекеры дают по 3.60.
«Сити» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в гостях у «Ньюкасла» (2 ничьих и поражение). Если «сороки» как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.77.
Матч пройдет 22 ноября. Начало – в 20:30 мск.
