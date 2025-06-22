0

«Аль-Хилаль» – букмекерский фаворит против «Зальцбурга» на клубном ЧМ

«Зальцбург» сыграет против «Аль-Хилаля» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

«Аль-Хилаль» – фаворит с коэффициентом 1.94. На «Зальцбург» можно поставить за 3.60, на ничью – за 4.10.

Австрийский клуб лидирует в группе H, набрав 3 очка. У «Аль-Хилаля» и «Реала» по одному баллу, у «Пачуки» – ноль.

Матч пройдет в ночь на 23 июня. Начало – в 1:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoАль-Хилаль
Ставки на футбол
logoРед Булл Зальцбург
Ставки на спорт
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Оклахома» не проигрывает 2 матча подряд 2,5 месяца. Серия продлится в финале с «Индианой», уверены букмекеры
1сегодня, 16:35
Бублик вошел в топ-10 букмекерских фаворитов «Уимблдона»-2025
сегодня, 15:29
«Реал» забил 2+ гола в 6 из 7 последних матчей. 1.34 – подтвердит тренд в игре против «Пачуки» на КЧМ
сегодня, 08:48
4.00 – Волков станет чемпионом UFC до конца 2026 года. Джонс завершил карьеру и освободил пояс Аспиналлу без боя
сегодня, 08:10
«Оклахома» – безоговорочный фаворит следующего сезона НБА. «Индиана» – в топ-3, «Бостон» – 10-й
4сегодня, 07:43
«Интер» обыграл «Ураву», уступая до 78-й минуты. На победу итальянцев сыграл коэффициент 9.00
вчера, 21:02
«Боруссия» и «Мамелоди» забили 7 голов на двоих: на такой исход давали не более 5% вероятности
вчера, 18:25
«Факел» – фаворит следующего сезона Первой лиги. «Оренбург» и «Родина» – в топ-5
вчера, 13:37
PARI и Первая лига заключили 4-летний контракт на 4 млрд рублей (Иван Карпов)
21вчера, 11:45
Исак останется в «Ньюкасле», уверены букмекеры. Форвардом всерьез интересуется «Ливерпуль»
3вчера, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Оборона «Аль-Айна» не справляется ни с рывками за спину, ни с навесами на дальнюю. Оба элемента – козырь Холанда». Палагин о матче «Манчестер Сити» – «Аль-Айн»
46 минут назад
«По эпохе Индзаги в «Интере» помним, что Симоне обожает играть против прессингующих соперников». Слава Палагин сделал прогноз на матч «Ред Булл» – «Аль-Хилаль»
56 минут назад
«С мексиканскими клубами «Мадрид» играет хорошо – три победы подряд с общим счетом 9:0». Юра Ла Саета о матче «Реал» – «Пачука»
сегодня, 16:45
Медведев – букмекерский фаворит финала турнира в Галле. Бублик ни разу не обыгрывал Даниила
сегодня, 07:22
«Интеру» нельзя терять очки с «Урава Ред Даймондс» – потому что под вопросом выход из группы». Руслан Копылов сделал прогноз на матч
вчера, 17:00
«Ривер Плейт» не проигрывает в основное время 19 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится в игре против «Монтеррея» Рамоса
вчера, 14:36
«Африканцы явно сделают ставку на оборону и вряд ли полезут в открытый футбол на «Боруссию». Артем Буторин о матче «Мамелоди Сандаунс» – «Боруссия» Дортмунд
вчера, 13:57
У «Интера» одна победа в 4 последних матчах. 3.30 – миланцы не обыграют «Ураву»
вчера, 12:39
У бразильских команд 5 побед и 2 ничьих на клубном ЧМ. 1.57 – «Флуминенсе» обыграет «Ульсан»
3вчера, 11:22
Зверев – фаворит против Медведева на турнире в Галле. Россиянин проиграл 9 матчей подряд в статусе андердога
вчера, 10:27