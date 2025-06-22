«Аль-Хилаль» – букмекерский фаворит против «Зальцбурга» на клубном ЧМ
«Зальцбург» сыграет против «Аль-Хилаля» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
«Аль-Хилаль» – фаворит с коэффициентом 1.94. На «Зальцбург» можно поставить за 3.60, на ничью – за 4.10.
Австрийский клуб лидирует в группе H, набрав 3 очка. У «Аль-Хилаля» и «Реала» по одному баллу, у «Пачуки» – ноль.
Матч пройдет в ночь на 23 июня. Начало – в 1:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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