Меньше 1% давали на «Конн Смайт» Беннетта в начале мая. Он забросил 5 шайб в финале Кубка Стэнли
Букмекеры не верили, что Сэм Беннетт выиграет «Конн Смайт Трофи».
При счете 0-2 в серии второго раунда против «Торонто» на признание форварда «Флориды» самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2025 зарубежные БК давали коэффициент 111.00 – меньше 1%.
Один из пользователей букмекерской компании FanDuel в этот момент поставил 37 долларов на Беннета – итоговый выигрыш составил 4 162 долларов.
28-летний форвард «Пантерс» был признан MVP плей-офф по итогам голосования журналистов. Канадец провел 23 матча в розыгрыше Кубка Стэнли и набрал 22 (15+7) очка при полезности «+6». Он стал лучшим снайпером турнира, а в финальной серии записал на свой счет 5 шайб.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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