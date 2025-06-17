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Законопроект о создании Российского спортивного фонда принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях. Им будет управлять Дегтярев

Государственная дума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения. Местом нахождения фонда будет Москва.

Минспорт меняет правила игры – забирает букмекерские миллиарды. Законопроект приняли в первом чтении в Госдуме

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
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