  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Генсек РФС об отчислениях букмекеров: «Российский спортивный фонд не станет проблемой для федераций. Будут установлены прозрачные механизмы расходования средств»
1

Генсек РФС об отчислениях букмекеров: «Российский спортивный фонд не станет проблемой для федераций. Будут установлены прозрачные механизмы расходования средств»

Максим Митрофанов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

– Как РФС относится к такому формату? Видите вы в этом проблему?

– Я думаю, что проблемой ни для РФС, ни для других федераций это не станет. Из документов следует, что будут установлены прозрачные механизмы расходования средств фонда для более эффективного их использования.

В каких-то федерациях в те или иные годы есть, скажем так, просадка с точки зрения проведения мероприятий, в другие годы потребность в деньгах выше. Надеюсь, что новая система будет учитывать эти нюансы, а также ключевые показатели видов спорта – массовость, популярность, количество проводимых соревнований.

А что касается детско-юношеского спорта, то в поручении президента России ведь говорится о том, что средства фонда как раз направляются прежде всего на его развитие, а также на массовый и адаптивный спорт.

– Но с планированием бюджета все равно же возникнут трудности? А букмекерские отчисления даже у РФС составляли значительную часть поступлений, до 30%.

– Мы все свои проекты планируем сохранить, ни от каких отказываться не готовы. Будем обращаться в фонд, в соответствии с правилами подавать заявки на получение этих средств.

Сейчас переходный период, фонд находится в процессе формирования. Мы понимали это заранее и создавали определенные резервы. Могли тратить больше, но понимали, что будет период вынужденного простоя. Наши проекты средствами обеспечены, – заявил генсек РФС Митрофанов.

Кто распределит миллиарды букмекеров? Дегтярев, Иванюженков, Слуцкий и другие

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
Ставки на сегодня
Букмекеры
Беттинг-индустрия
logoМихаил Дегтярев
ЕРАИ
Российский спортивный фонд
logoРФС
Ставки на спорт
Финансы
logoМаксим Митрофанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Отчисления букмекеров в адрес Федерации вертолетного спорта выросли в 2,5 раза за год
50 минут назад
У 65% футбольных арбитров в Турции есть аккаунты в букмекерских конторах, четверть активно делают ставки. Под подозрение попали 7 судей Суперлиги
вчера, 14:10
Клинический психолог: «Игорная индустрия эксплуатирует баги в психике. Задача казино – найти 5-10% проблемных игроков, жизнь которых превратится в ад»
вчера, 12:25
Азартные игры вошли в топ-3 главных угроз для подростков в соцсетях (ВятГУ)
вчера, 11:54
Психолог Автономов: «70% взрослых по всему миру играют хотя бы раз в год. Под критерии зависимости подходят от 1% до 6,5% всех игроков»
вчера, 10:50
Россия занимает 4-е место в мире по объему букмекерского рынка. 365 млрд рублей – ожидаемый доход российских БК в 2025-м (BBC News Brasil)
24 октября, 14:03
Протоиерей Горячко о лотереях: «Для священников это точно недопустимо. Для мирянина это не строгий запрет, но и не одобряемый путь»
24 октября, 13:03
Законопроект о самозапрете на азартные игры может быть принят до конца года, сообщили в Госдуме
24 октября, 09:35
Комитет Госдумы по экономполитике не одобрил увеличение отчислений букмекеров на спорт с 2% до 3%
24 октября, 08:05
ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники
23 октября, 16:08
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо