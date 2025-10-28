Генсек РФС об отчислениях букмекеров: «Российский спортивный фонд не станет проблемой для федераций. Будут установлены прозрачные механизмы расходования средств»

Максим Митрофанов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

– Как РФС относится к такому формату? Видите вы в этом проблему?

– Я думаю, что проблемой ни для РФС, ни для других федераций это не станет. Из документов следует, что будут установлены прозрачные механизмы расходования средств фонда для более эффективного их использования.

В каких-то федерациях в те или иные годы есть, скажем так, просадка с точки зрения проведения мероприятий, в другие годы потребность в деньгах выше. Надеюсь, что новая система будет учитывать эти нюансы, а также ключевые показатели видов спорта – массовость, популярность, количество проводимых соревнований.

А что касается детско-юношеского спорта, то в поручении президента России ведь говорится о том, что средства фонда как раз направляются прежде всего на его развитие, а также на массовый и адаптивный спорт.

– Но с планированием бюджета все равно же возникнут трудности? А букмекерские отчисления даже у РФС составляли значительную часть поступлений, до 30%.

– Мы все свои проекты планируем сохранить, ни от каких отказываться не готовы. Будем обращаться в фонд, в соответствии с правилами подавать заявки на получение этих средств.

Сейчас переходный период, фонд находится в процессе формирования. Мы понимали это заранее и создавали определенные резервы. Могли тратить больше, но понимали, что будет период вынужденного простоя. Наши проекты средствами обеспечены, – заявил генсек РФС Митрофанов.

